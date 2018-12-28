Террористы осуществляли систематические попытки вербовки заключенных, фото: PxHere

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила систематические попытки вербовки луганскими террористами заключенных, которых недавно перевели для отбывания наказаний на подконтрольную Украине территорию.

Трех человек представителям так называемого Министерства государственной безопасности (МГБ) террористической организации ЛНР удалось завербовать, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что для достижения своей цели террористы применяли угрозы и психологическое давление. В частности, угрожали лишить возможности видеться с родными и заблокировать перемещение осужденных на контролируемую Украиной территорию.

Завербованных заставляли подписать обязательство о негласном сотрудничестве. Террористы планировали, что заключенные, выйдя на свободу, будут собирать для них информацию о составе и дислокации украинских военных подразделений.

Сейчас сотрудники СБУ проверяют лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Напомним, передача более 40-ка заключенных из оккупированных территорий Луганской области состоялась 12 декабря. Это был первый такой случай за время вооруженного конфликта на Луганщине. На следующий день Украине также передали 13 заключенных с оккупированных территорий Донецкой области.