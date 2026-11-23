Гігантський потяг із 696 вагонів запустили в ПАР. Фото:

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Ракурс

Гігантський потяг представила державна залізниця Південної Африки Transnet Freight Rail.

В ПАР запустили поїзд із 696 порожніх вагонів, щоб перевозити руду. Цей потяг розтягнувся приблизно на 7,6 км. За два дні поїзд проїхав близько 860 км й подолав маршрут між рудником Сішен та портом Салданья-Бей. Таким чином було встановлено новий світовий рекорд довжини вантажного потяга. ПАР побила рекорд австралійської компанії BHP, яка в 2001 році провела поїзд із 682 навантажених вагонів завдовжки 7,35 км. Про це пише autoNocion.

Південноафриканський потяг виявився на 14 вагонів і понад 200 м довшим. Однак Книга рекордів Гіннеса ще не сертифікувала новий рекорд, бо через порожні вагони австралійський рекорд ваги у майже 100 тис. т лишився недосяжним.

Для того, щоб потяг не пошкодив зчеплення на старті та не зіштовхнув сам себе під час гальмування, інженери використали систему розподіленої радіотяги. Електровози та тепловози розмістили в різних частинах потяга. Їх забезпечили радіозв’язком, щоб машиністи розганялися й гальмували абсолютно синхронно. Перед тим, як випустити потяг на маршрут, його рух повністю змоделювали на комп’ютері.

Нагадаємо, в американському Чикаго повинні з’явитися екологічні потяги. Перевізник Metra замовив у швейцарського виробника Stadler вісім інноваційних акумуляторних поїздів. Потяги нової серії FLIRT мають вийти на неелектрифіковані лінії до 2028 року й замінять старі дизельні тепловози.

Джерело: autoNocion