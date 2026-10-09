Нобелівську премію миру 2026 року отримала південноафриканський правозахисник. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216728-nobelivsku-premiu-myru-2026-otrymala-pravozahysnyk-z-par.html

Ракурс

Нобелівським лауреатом з премії миру у 2026 році стала південноафриканська правозахисниця Наві Піллей.

Комітет відзначив її принциповість і мужність та наголосив, що міжнародне право допомагає розв’язувати конфлікти без насильства й притягати воєнних злочинців до відповідальності. Про це повідомляється на сайті TheNobelPrize.

Наразі невідомо, чи був президент США Дональд Трамп серед номінантів, бо списки засекречені. Напередодні оголошення американський лідер знову заявив, що заслуговує на відзнаку, бо нібито «запобіг знищенню світу».

Як відомо, Наві Піллей — це південноафриканський юрист та правозахисник. З 2003 по 2008 рік вона працювала як суддя Міжнародного кримінального суду і була президентом Міжнародного трибуналу з Руанди. Саме під її головуванням суд встановив прецедент, що зґвалтування є формою геноциду та злочином проти людяності. З 2008 до 2014 року Піллей була Верховним комісаром ООН з прав людини.

Нобелівську премію миру вручає спеціальний комітет, який визначає парламент Норвегії.

Нагадаємо, в 2025 року Нобелівська премія миру була вручена опозиціонеру та політику з Венесуели Марії Коріні Мачадо. У січні Коріна Мачадо зустрілася з президентом США Дональдом Трампом й передала американському лідеру свою нобелівську нагороду.