Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия взрыва, фото: twitter.com/EgyGreenfly

В Египте у пирамид Гизы взорвали автобус с туристами (ФОТО)

28 дек 2018, 21:29
999

В Египте взорвали автобус с туристами, проезжавший мимо всемирно известных пирамид Гизы.

Автобус в момент взрыва находился на расстоянии менее 4 км от пирамид, сообщает агентство Reuters.

Египетские чиновники заявляют, что в результате инцидента погибли двое туристов из Вьетнама. Еще 12 человек получили ранения, среди них десять вьетнамских туристов, а также водитель автобуса и гид из Египта.

Всего в автобусе было 14 туристов, только двум из них удалось остаться невредимыми.

Отмечается, что взрыв был устроен с помощью импровизированного взрывного устройства, размещенного возле стены на одной из улиц. По совам очевидцев, с одной стороны автобус сильно поврежден.

Сейчас местные правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Это первая атака на иностранных туристов в Египте за долгое время.

Последствия подрыва автобуса в Египте, фото: twitter.com/EgyGreenfly

Напомним, в начале 2016 года в Египте двое мужчин, которые передвигались на мотоцикле, обстреляли автобус с туристами. Инцидент произошел возле гостиницы Barcelo Three Pyramids, расположенной на пути к пирамидам Гизы. В результате нападения жертв не было — злоумышленники использовали петарды и салюты.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше