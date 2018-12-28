В Египте у пирамид Гизы взорвали автобус с туристами (ФОТО)

Последствия взрыва, фото: twitter.com/EgyGreenfly

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Racurs.ua

В Египте взорвали автобус с туристами, проезжавший мимо всемирно известных пирамид Гизы.

Автобус в момент взрыва находился на расстоянии менее 4 км от пирамид, сообщает агентство Reuters.

Египетские чиновники заявляют, что в результате инцидента погибли двое туристов из Вьетнама. Еще 12 человек получили ранения, среди них десять вьетнамских туристов, а также водитель автобуса и гид из Египта.

Всего в автобусе было 14 туристов, только двум из них удалось остаться невредимыми.

Отмечается, что взрыв был устроен с помощью импровизированного взрывного устройства, размещенного возле стены на одной из улиц. По совам очевидцев, с одной стороны автобус сильно поврежден.

Сейчас местные правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Это первая атака на иностранных туристов в Египте за долгое время.

Напомним, в начале 2016 года в Египте двое мужчин, которые передвигались на мотоцикле, обстреляли автобус с туристами. Инцидент произошел возле гостиницы Barcelo Three Pyramids, расположенной на пути к пирамидам Гизы. В результате нападения жертв не было — злоумышленники использовали петарды и салюты.