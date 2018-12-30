После нападения на туристический автобус в Египте заявили об уничтожении нескольких десятков боевиков

В пятницу в Египте взорвали автобус с туристами, фото: BBC

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Правоохранители Египта заявили об уничтожении более 40 боевиков спустя всего несколько часов после того, как было совершено нападение на туристический автобус вблизи всемирно известных пирамид Гизы.

Рейды против террористов осуществлялись на Синайском полуострове и в районе Большого Каира (столичная городская агломерация). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей Министерства внутренних дел Египта.

Отмечается, что десять боевиков были убиты, когда силы безопасности штурмовали их убежище в приморском городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, эпицентре длительного противостояния с исламистами.

Кроме того, 14 человек ликвидировали еще 6 и 16 октября в пригороде Каира. В заявлении сказано, что боевики готовились к нападениям на правительственные и туристические объекты, армию и полицейских, а также христианские церкви.

Озвучивание информации об этих рейдах вскоре после совершения теракта вблизи пирамид, вероятно, свидетельствует, что силы безопасности страны пытаются убедить общественность в эффективности своей борьбы против террористов и защититься от критики относительно неспособности уберечь туристов. Последнее особенно важно на фоне наметившейся тенденции к росту туристической отрасли Египта после многих лет спада.

Напомним, в результате недавней детонации взрывного устройства возле автобуса с туристами в Египте погибли два человека.