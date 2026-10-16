Галапагосские морские игуаны могут исчезнуть из-за контрабандистов. Фото:

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Ракурс

Галапагоські морські ігуани можуть зникнути через кліматичний феномен супер Ель-Ніньйо та контрабандистів.

Потепління в екваторіальних водах почалося у травні, що впливає на вимирання прибережних макроводоростей, які є головною їжею цих ящірок. Через голод дорослі рептилії буквально зменшуються у розмірах або масово тонуть, намагаючись відплисти далі у відкритий океан у пошуках їжі. Про це у відкритому листі в журналі Science написав морський екотоксиколог Хуан Хосе Алава з Університету Симона Фрейзера, пише phys.org.

Крім того, ігуани давно страждають від пластику та розливів нафти. Стан популяції критичний стан, а тапер тваринам загрожує ще й сплеск браконьєрства.

Зазначається, що в травні цього року правоохоронці Еквадору знайшли чотирьох викрадених ігуан у приватному будинку біля міста Гуаякіль. Незабаром у місцевому аеропорту перехопили ще 12 тварин, яких запхали у звичайні жіночі сумки зі зв’язаними лапами. А в кінці серпня поліція виявила в одній валізі аж 32 зв’язані рептилії у крихітних пластикових контейнерах. Щонайменше одна викрадена ящірка загинула одразу, а ще кілька померли від задухи під час спроб контрабанди.

Наразі ветеринари змушені проводити дорогі генетичні тести для кожної особини, аби повернути ящірку саме на її рідний острів. Справа в тім, що цей вид налічує аж 11 окремих підвидів, які мільйони років пристосовувалися до життя на конкретних островах архіпелагу.

У статті вказується, що контрабандисти навчилися обходити екологічні блокпости навколо Галапагоського морського заповідника. Браконьєри виловлюють тварин на безлюдних скелях за участю місцевих рибалок, які допомагають зловмисникам за гроші. Далі екзотичних тварин переправляють до Північної Америки, Європи, Азії та Африки й продають на чорному ринку.

У документах контрабандисти вказують, що начебто везуть ящірок, які начебто буди розведені в неволі у розплідниках Уганди, Малі чи Японії.

Нагадаємо, вчені дізналися, що тварини не просто бачать світ по-різному, вони також відчувають сам час із різко різною швидкістю. Це встановило нове дослідження учених з Ірландії, котрі розглянули 237 видів у тварин із широкого кола груп, включаючи комах, птахів, ссавців і риб.

Джерело: phys.org