Яким швидким тварини бачать час, встановили учені

Тварини не просто бачать світ по-різному, вони також відчувають сам час із різко різною швидкістю.

Це встановило нове дослідження учених з Трініті-коледжу Дубліна та Університету Голвея (Ірландія), котрі розглянули 237 видів у тварин із широкого кола груп, включаючи комах, птахів, ссавців і риб, повідомляє видання EurekAlert.

Від бабки, яка вистежує здобич у повітрі, до морської зірки, яка повільно пасеться на морському дні, тварини живуть у дуже різних світах сприйняття, — наголошують учені. — Наші результати показують, що ці відмінності не є випадковими. Натомість вони тісно пов’язані з тим, як тварини пересуваються, полюють і взаємодіють зі своїм середовище.

Щоб виміряти, як швидко тварини можуть обробляти візуальну інформацію, учені використовували стандартну метрику під назвою «critical flicker fusion (CFF)» — показник найбільшої швидкості, з якою мерехтливе світло може сприйматися як чітке, а не безперервне:

вищі значення CFF вказують на швидшу візуальну обробку. У той час як люди зазвичай сприймають мерехтіння приблизно до 60 Гц, деякі комахи та птахи можуть виявляти зміни зі швидкістю понад 200 спалахів на секунду, фактично відчуваючи повільніший світ;

потім дослідники перевірили, як CFF пов’язаний з екологічними ознаками, такими як пересування, стратегія пошуку їжі, розмір тіла та легке середовище.

Виявилося, що:

літаючі види мають найшвидше зорове сприйняття, причому значення CFF приблизно вдвічі вищі, ніж у нелітаючих;

хижаки-переслідувачі мають значно вищу часову роздільну здатність, ніж види, що харчуються нерухомою або повільно рухомою їжею;

яскравість середовища має значення — види, активні в яскравих умовах, зазвичай мають швидший зір, ніж ті, що живуть у темряві чи глибокій воді;

у водному середовищі менші, більш маневрені види, як правило, бачать швидше, ніж великі мешканці водойм.

Ці результати підтверджують давню ідею, відому як гіпотеза Автрума, яка простими словами стверджує, що сенсорні системи розвиваються відповідно до способу життя тварини, — наголошують учені. — Новим є те, що ми демонструємо цю закономірність у всьому тваринному світі, а не лише в невеликих групах виді.

Учені зазначається, що швидка візуальна обробка дозволяє тваринам реагувати на швидкі зміни, що має вирішальне значення для польоту, полювання та уникнення хижаків, — але це коштує дорого:

Швидка нейронна обробка вимагає більше енергії, тобто високошвидкісному зору надається перевага лише тоді, коли він забезпечує явну екологічну перевагу.

Також результати дослідження викликають занепокоєння щодо впливу на тварин штучного освітлення та мерехтіння — види зі швидкими зоровими системами можуть бути особливо вразливими до мерехтливого штучного світла, що може вплинути на їхній успіх у полюванні та навігації.

Розуміння того, як тварини сприймають час, допомагає нам зрозуміти, як вони поводяться, розвиваються та реагують на зміни навколишнього середовища, — резюмують учені. — Це нагадує нам, що світ, який ми відчуваємо, є лише однією з версій багатьох.

