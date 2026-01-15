Комар роду Coquillettidia, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n211482-komari-pochaly-bilshe-cikavytysya-ludskou-krov-u-cherez-zmenshennya-bioriznomanittya-ucheni.html

Ракурс

Комарі дедалі частіше націлюються на людей як джерело їжі, що може бути пов’язано зі зменшенням біорізноманіття та витісненням інших джерел їжі.

Це встановило нове дослідження бразильських учених, результати якого опубліковані у Frontiers in Ecology and Evolution.

Учені встановили, що в Атлантичному лісі Бразилії деякі види комарів почали віддавати чітку перевагу в харчуванні людською кров’ю, що значно підвищує ризик передачі небезпечних захворювань.

Атлантичний ліс простягається вздовж бразильського узбережжя і є домом для сотень видів птахів, амфібій, рептилій, ссавців і риб. Однак через розширення людської діяльності лише близько третини первісної площі лісу залишилася недоторканою.

Ми показуємо, що види комарів, яких ми виловили в залишках Атлантичного лісу, мають явну перевагу до харчування людьми, — наголошують дослідники.

Із загальної кількості 1 тис. 714 спійманих ученими комарів, що належать до 52 видів, 145 самок були наповнені кров’ю. Кров, спожиту 24 з цих комарів, вдалося ідентифікувати — вона походила від:

18 людей;

однієї амфібії;

шести птахів;

однієї собаки;

однієї миші.

Деякі порції крові складалися з декількох джерел — у комара, ідентифікованого як Cq. Venezuelensis, спожита кров складалася з крові амфібії та людини. Комарі, що належали до виду Cq. Fasciolata, харчувалися гризунами і птахами, а також птахами і людьми відповідно.

Дослідники зазначають, що численні фактори можуть зіграти певну роль у відданні переваги людській крові. Хоча деякі види комарів можуть мати вроджені вподобання, наявність жертви та близькість є надзвичайно впливовими факторам.

З меншою кількістю доступних природних варіантів комарі змушені шукати нові альтернативні джерела крові. Зрештою вони більше харчуються людьми зі зручності, оскільки ми є найпоширенішою жертвою у цих районах, — пояснили учені.

Учені наголошують — така зміна поведінки комарів є вирішальною для розуміння екологічної та епідеміологічної динаміки патогенів, які вони передають.

Джерело: Frontiers in Ecology and Evolution