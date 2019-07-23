Вуглекислий газ допомагає комарам знаходити своїх жертв

https://racurs.ua/ua/n124678-yak-komari-znahodyat-svoyih-jertv-vstanovyly-amerykanski-ucheni.html

Ракурс

За допомогою поведінкових експериментів і запису в реальному часі діяльності мозку комарів, команда американських учених встановила, як саме мозок самок цих комах об'єднує сигнали від двох сенсорних систем — візуальної і нюхової, щоб ідентифікувати та відстежити своїх потенційних жертв.

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Про це повідомляє прес-служба Вашингтонського університету з посиланням на статтю в журналі Current Biology.

Виявилося, що коли нюхова система комара виявляє певні хімічні сигнали, вони викликають зміни в мозку комах, які ініціюють поведінкову відповідь: комар починає використовувати свою зорову систему для сканування оточення, щоб виявити конкретні типи фігур і летіти до них, імовірно, пов’язуючи ці форми з потенційними жертвами.

Учені встановили, що полювання на жертву в комарів провокує вуглекислий газ (CO2), котрий люди активно виділяють під час дихання. Для комарів його виявлення є сигналом, що потенційна жертва перебуває неподалік.

Наше дихання просто перевантажене CO2, — наголошують дослідники. — Це приманка великого радіуса дії, котру комарі використовують для виявлення потенційної жертви, яка може перебувати на відстані понад 30 м.

Потенційною жертвою може бути людина чи теплокровна тварина.

Нюх комара діє на великих відстанях, вловлюючи запахи на відстані понад 30 м. Однак їхній зір найбільш ефективно для об'єктів на відстані від 5 до 6 м, зазначають учені.

Нюх — це відчуття дальньої дії для комарів, а зір — для відстеження на середній відстані, — наголошують дослідники.

Учені зазначають, що результати цього дослідження можуть бути використані, щоб допомогти розробити нові методи боротьби з комарами і зменшити поширення хвороб, які передаються цими комахами.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили біотоксин, який вибірково діє на комарів, що переносять малярію.