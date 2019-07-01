Білок PMP1 дозволить зменшити розповсюдження малярії

https://racurs.ua/ua/n123789-dvouridnyy-brat-botoksu-moje-dopomogty-zdolaty-malyariu-ucheni.html

Ракурс

Учені виявили тоскин, який вибірково діє на комарів.

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Це відкриття може стати кроком до появи інноваційних та екологічно чистих підходів до зменшення малярії, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в Nature Communications.

Ботокс (ботулінічний нейротоксин) і токсин, що викликає правцець, належать до однієї сім’ї білків і є одними з найбільш відомих токсичних речовин. Вважалося, що раніше це сімейство токсинів націлювалося лише на хребетних тварин, таких як люди, миші та птахи. Але тепер дослідники виявили токсин, який спрямований на групу комарів, відповідальних за передачу малярії.

Ми виявили нейротоксин, PMP1, який вибірково націлюється на малярійних комарів, демонструючи, що ця сім’я токсинів має набагато ширший спектр господарів, ніж вважалося раніше, — зазначає один із дослідників Пол Стенмарк.

PMP1 дозволяє знизити поширеність малярії новим і екологічно чистим способом. Оскільки ці токсини є білками, вони не залишають ніяких штучних залишків, тому що розкладаються, — наголошує Стенмарк.

Сьогодні інсектициди та сітки проти комарів, оброблені інсектицидами, є основним засобом боротьби з поширенням малярії. Однак методи боротьби з малярійними комарами потребують постійного удосконалення, оскільки комарі з часом стають стійкими до більшості токсинів.

Малярія є одним із найбільш поширених і серйозних захворювань у світі. Її викликають одноклітинні паразити, які поширюються деякими комарами.

За даними ВООЗ, щороку близько півмільйона людей гинуть від цієї хвороби, більшість з них — діти в Африці.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що комарі кусають людей, яких знаходять за запахом поту.