Перебування на природі покращує здоров’я міських жителів, фото: Wikimedia Commons

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Навіть невелика кількість часу — всього 15 хвилин — проведена на природі, має значний позитивний вплив на широкий спектр психічних розладів.

Про це свідчать результати нового дослідження учених зі Стенфордського університету (США), повідомляє прес-служба вишу.

У межах дослідження учені порівняли дані майже 5,9 тис. учасників 78 польових експериментальних досліджень. Вони встановили, що:

хоча всі типи міської природи мали корисний вплив, міські ліси були ще більш ефективними для певних показників, таких як зменшення депресії та тривоги;

молоді дорослі відчувають від перебування на природі більшу користь, ніж загальне населення — це важливий факт, оскільки більшість розладів психічного здоров’я виникають до 25 років;

несподівано виявилося, що проведення неактивного, нерухомого часу в зелених зонах було ефективнішим для зменшення негативних наслідків для психічного здоров’я, таких як депресія, ніж активний відпочинок на природі, хоча обидва види діяльності однаково корисні для позитивних результатів, таких як життєва сила (вимірюється за допомогою запитань про те, наскільки люди відчувають себе живими, бадьорими та енергійними);

ефект був відчутнішим в азіатських країнах, де фізіологічні наслідки можуть посилюватися культурними асоціаціями з природою, які «готують» людей до її переваг.

Хоча великі міські парки та ліси мають вирішальне значення, дослідники вважають, що також важливо створювати менші «кишенькові парки» та додаткові вуличні дерева, щоб збільшити доступ до них у містах, — вказано у статті.

Зазначається, що корисними можуть бути навіть такі відносно недорогі методи поліпшення громадського здоров’я в містах як додаткові вікна з видом на зелені насадження, а також тихі, наповнені природою простори та програми для громади, що забезпечують пасивний контакт з природою, такі як медитація в парку під керівництвом інструктора.