Учені рекомендують користувачам електросамокатів використовувати шоломи

https://racurs.ua/ua/n217499-korystuvachi-elektrosamokativ-bilshe-nij-velosypedysty-ryzykuut-otrymaty-seryozni-travmy-golovy.html

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Дорослі, які травмуються на електросамокатах, мають вищий ризик серйозних травм голови або шиї порівняно з велосипедистами, водночас дещо нижчий ризик серйозної або критичної травми в цілому.

Водночас ризики тяжких чи критичних травм у користувачів електровелосипедів та велосипедів схожі. Про це свідчать результати національного аналізу травматологічних центрів США, опубліковані у Journal of the American College of Surgeons, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідження охопило 47 тис. 102 дорослих пацієнтів, які лікувалися у 2023−2024 роках. Автори з’ясували, що носіння шолома було нехарактерним (лише для 13% водіїв електросамокатів і приблизно однієї третини велосипедистів і водіїв електровелосипедів), тоді як вживання алкоголю частіше фіксувалося серед травмованих на електросамокатах та електровелосипедах, ніж серед велосипедистів.

Все більше людей використовують електровелосипеди та електросамокати для транспортування та відпочинку. Вони зручні, доступні та можуть бути чудовою альтернативою водінню, але вони також становлять явний ризик, якщо ними не керувати належним чином і з обережністю, — наголошують учені.

Основні результати дослідження:

велосипедисти — 32 тис. 100 випадків (68%), медіана віку — 54 роки. 21% мали тяжкі чи критичні травми, 3,2% померли в лікарні;

електросамокати — 6 тис. 258 випадків (13%). 16% мали тяжкі чи критичні травми. Порівняно з велосипедистами, вони мали на 10% вищий скоригований ризик серйозних травм голови чи шиї, але на 7% нижчий загальний ризик тяжких чи критичних травм, а також нижчі показники екстреної хірургії та смертності;

електровелосипеди — 8 тис. 744 випадки (19%), причому кількість зафіксованих випадків зросла на 44% з 2023 по 2024 рік. 19% мали тяжкі чи критичні травми (ризик істотно не відрізнявся від велосипедистів).

Використання шолома пов’язане зі зниженням скоригованого ризику тяжкої травми на 12%:

для користувачів електросамокатів шолом знижував ризик перелому черепа на 69%, а перелому обличчя — на 45%;

проте шоломи носили лише 33% велосипедистів, 32% користувачів електровелосипедів та 13% користувачів електросамокатів.

Рівень алкоголю в крові 0,08% або вище було зафіксовано у 19% травмованих на електросамокатах, 16% на електровелосипедах та 9,4% на велосипедах.

Що обставин цих інцидентів, то лише 33% травм на електросамокатах були пов’язані з дорожнім рухом (порівняно з 72% для велосипедів і 74% для електровелосипедів). Зіткнення спричинили 48% травм на електросамокатах проти 63% на велосипедах і 59% на електровелосипедах.

Тож, учені рекомендують:

обов’язково носити шолом;

бути уважним до навколишнього середовища;

уникати керування в стані алкогольного сп’яніння;

користуватися захищеними смугами.

Є реальні переваги їзди на пристроях мікромобільності, і вони можуть бути дуже здоровим видом транспорту. Але я б ставився до цих пристроїв як до автомобіля. Ви не хочете водити машину в нетверезому стані або в нетверезому стані. Те саме слід сказати про електровелосипеди, електросамокати та велосипеди, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert