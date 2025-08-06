Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Міну часів Другої світової виявили на Харківщині, фото: ДСНС
На Харківщині під час розмінування ЛЕП виявили міну часів Другої світової (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208325-na-harkivschyni-pid-chas-rozminuvannya-lep-vyyavyly-minu-chasiv-drugoyi-svitovoyi-foto-video.htmlРакурс
На Харківщині сапери ДСНС в ході робіт з розмінування територій біля лінії електропередач виявили мінометну міну часів Другої світової війни.
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Під час обстеження виявили мінометну міну калібру 50 мм часів Другої світової війни, — вказано в повідомленні.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення небезпечних предметів не слід до них наближатися та потрібно негайно телефонувати 101.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...