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Ракурс
Міну часів Другої світової виявили на Харківщині, фото: ДСНС

На Харківщині під час розмінування ЛЕП виявили міну часів Другої світової (ФОТО, ВІДЕО)

6 сер 2025, 16:58
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На Харківщині сапери ДСНС в ході робіт з розмінування територій біля лінії електропередач виявили мінометну міну часів Другої світової війни.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час обстеження виявили мінометну міну калібру 50 мм часів Другої світової війни, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення небезпечних предметів не слід до них наближатися та потрібно негайно телефонувати 101.

Міну часів Другої світової виявили на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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