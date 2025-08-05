рф почали кріпити до «Шахедів» касети з мінами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208308-rf-pochala-kripyty-do-shahediv-kasety-z-protytankovymy-minamy-foto.html

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Ударні дрони типу Shahedпочали споряджати додатковими боєприпасами.

Росіяни почали встановлювати на «Шахеди» касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Про це стало відомо після того, як ці боєприпаси виявили під крилами збитого дрона в Сумській області. Про це Національна поліція України 5 серпня повідомила у Facebook.

Правоохоронці зазначили, що таким чином окупанти можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3, яку встановлюють на «Шахед», має невеликий розмір. Вона розміщена у пластиковому корпусі й має магнітний детонатор, який реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч.

Такі «Шахеди» несуть пряму загрозу для цивільних. Правоохоронці просять громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює в полях або їде польовими дорогами з поганою видимістю через рослинність.

Якщо ви виявили міну, то необхідно:

негайно зупинити транспортний засіб;

відійти на безпечну відстань;

повідомити про знахідку поліції за номером 102.

Такі правила також стосуються і тих дронів, які не вибухнули під час падіння.

Нагадаємо, в Державній прикордонній службі заявили, що російські дрони типу «Гербер» стають небезпечнішими. Раніше такі БпЛА здебільшого використовувалися ворогом для розвідки або як фальш-ціль, але тепер частіше залітають на територію України з бойовою частиною.