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Російські дрони «Гербера» все частіше оснащують вибухівкою, фото: ДПСУ
Російські «Гербери» стають небезпечнішими — ДПСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208298-rosiyski-gerbery-staut-nebezpechnishymy-dpsu-foto.htmlРакурс
Російські дрони «Гербера» стають небезпечнішими.
Про це попереджає прес-служба ДПСУ.
Раніше такі дрони здебільшого використовувалися ворогом для розвідки або як фальш-ціль, але тепер частіше залітають на територію України з бойовою частиною, — наголошують у відомстві.
ДПСУ опублікувала фото одного з «Герберів», який бійці бригади «Сталевий кордон» приземлили майже без пошкоджень.
Закликаємо бути пильними і у разі виявлення подібного БПЛА — не наближатися та негайно повідомляти про знахідку співробітників ДСНС! — наголошують у відомстві.