Рашисти вранці 5 серпня вдарили по сільгосппідприємству на Сумщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208297-naslidky-raketnogo-udaru-po-silgosppidpryiemstvu-na-sumschyni-pokazala-dsns-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 5 серпня, близько 10.00 завдали ракетного удару по території сільськогосподарського підприємства в Сумській громаді, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

Внаслідок атаки ворога загинули двоє чоловіків — 54-річний та 55-річний працівники підприємства, ще троє співробітників отримали поранення.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прес-служба ДСНС опублікувала фото, котрі показують наслідки російського удару.