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Ракурс
Рашисти вранці 5 серпня завдали ракетного удару по Сумщині, фото: Google Maps

Рашисти вдарили ракетою по сільгосппідприємству на Сумщині — двоє загиблих

5 сер 2025, 11:50
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Російські загарбники сьогодні, 5 серпня, близько 10.00 завдали ракетного удару по сільськогосподарському підприємству у Піщанському старостаті Сумської громади.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі — їм надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція, — зазначив Григоров.

Джерело: Ракурс


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