Рашисти вдарили ракетою по сільгосппідприємству на Сумщині — двоє загиблих

Рашисти вранці 5 серпня завдали ракетного удару по Сумщині, фото: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n208293-rashysty-vdaryly-raketou-po-silgosppidpryiemstvu-na-sumschyni-dvoie-zagyblyh.html

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Російські загарбники сьогодні, 5 серпня, близько 10.00 завдали ракетного удару по сільськогосподарському підприємству у Піщанському старостаті Сумської громади.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.