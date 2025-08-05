На Волині 11-річний хлопчик скоїв смертельний наїзд автомобілем на дворічну сестру

Смертельна ДТП за участі дітей сталася на Волині

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На Волині вчора, 4 серпня, сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинула дворічна дитина.

Про це повідомляє видання «Волинські новини» з посиланням на прес-службу ГУНП у Волинській області.

Трагедія сталася у селі Немир Луцького району близько 19.45.

За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру — від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

Також транспортний засіб зачепив семирічного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого). Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Джерело: «Волинські новини»