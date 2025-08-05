Миколаївщина втратила урожай кукурудзи та половину урожаю соняшників — Кімhttps://racurs.ua/ua/n208291-mykolayivschyna-vtratyla-urojay-kukurudzy-ta-polovynu-urojau-sonyashnykiv-kim.htmlРакурс
Миколаївська область у 2025 році через посуху втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника.
Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він зазначив, що посуха у регіоні триває вже другий рік і завдала чимало проблем аграріям.
Цьогоріч ми втратили майже увесь урожай кукурудзи — приблизно 400 тис. га, також майже половину соняшника, що було основною культурою, — розповів Кім.
Кім додав, що спека триває і зараз розглядається можливість пропускати фури із зерном у комендантську годину, щоб полегшити їм ситуацію з пересуванням.
Загалом ситуація вкрай важка. Ми звернулися за допомогою до держави, був в нас міністр економіки … і ці питання ми пропрацьовували. Тобто, ситуація погана, важко бізнесу, але будемо виходити з цієї ситуації, — зазначив Кім.
Кім також зазначив, що в нього наразі немає інформації щодо шкоди від сарани на Миколаївщині, від нашестя якої наразі потерпають певні регіони півдня України.