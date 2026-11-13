Масштабний витік олії стався на Миколаївщині внаслідок російського удару. Фото:

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Ракурс

Російський дрон атакував підприємство агрохолдингу «Кернел» у Миколаївської області.

Ворожий обстріл відбувся 12 листопада орієнтовно о 5.30 у селі Бандурка Первомайського району. Окупанти поцілили в Бандурський олійноекстракційний завод. Внаслідок влучання були пошкоджені чотири ємності, у яких зберігалося 8,5 тис. т соняшникової олії. Одна з ємностей місткістю 3 тис. куб. м була повністю зруйнована. Про це Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомила у Facebook.

Зазначається, що внаслідок цього олія розлилася на прилеглу земельну ділянку. Екологи обстежили ділянку й встановили, що площа забруднення перевищує 3,5 тис. кв. м. Проби ґрунту відібрали для лабораторних досліджень.

Прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик наразі не зафіксовано. Загроза для житлової забудови відсутня.

Наразі на території заводу відкачують олію та облаштовують додаткові земляні бар'єри, щоб запобігти поширенню забруднення на водні об'єкти.

Нагадаємо, військові Російської Федерації 10 вересня обстріляли в Дніпрі завод американської компанії Bunge, котра виробляє олію «Олейна». Тоді двоє людей загинули, а пятеро зазнали поранень.