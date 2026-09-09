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Ракурс
Наслідки російської атаки по Миколаєву, фото: ДСНС

Росіяни майже добу тероризують Миколаїв — двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

9 вер 2026, 20:57
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Російські загарбники добу тероризують Миколаїв та область.

Про це сьогодні, 9 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Миколаївської ОВА Георгія Решетілов.

Майже добу росія тероризує Миколаїв та область. За кожною такою атакою — людські життя, біль родин і наших громад, — наголосив він.

Решетілов зазначив, що сьогодні після обіду внаслідок російських атак по місту загинули двоє людей.

Ще дев’ятеро постраждали:

  • серед них однорічний хлопчик — дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно;
  • інші постраждалі перебувають у стані різного ступеня тяжкості та госпіталізовані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Прес-служба ДСНС сьогодні після обіду повідомляла, що внаслідок чергової російської атаки к Миколаєві під ударом опинилися складські приміщення, де зберігалися овочі, та відділення пошти. На місці влучання виникла пожежа.

Джерело: Ракурс


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