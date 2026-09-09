Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів Миколаєва, фото: ДСНС
Рашисти масовано атакували Миколаїв — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216125-rashysty-masovano-atakuvaly-mykolayiv-zagynula-ludyna-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники з ночі та протягом ранку масовано атакували Миколаїв.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Також внаслідок російської атаки:
- пошкоджені цивільні об'єкти — житлові будинки, кафе, магазини та складські приміщення;
- на одній із локацій виникла масштабна пожежа.
На місцях працюють рятувальники: ліквідовують загоряння, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають людям, — розповіли у ДСНС.