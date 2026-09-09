Наслідки російських обстрілів Миколаєва, фото: ДСНС

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Російські загарбники з ночі та протягом ранку масовано атакували Миколаїв.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

пошкоджені цивільні об'єкти — житлові будинки, кафе, магазини та складські приміщення;

на одній із локацій виникла масштабна пожежа.