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Последствия российских обстрелов Николаева, фото: ГСЧС
Рашисты массированно атаковали Николаев — погиб человек (ФОТО, ВИДОЭ)https://racurs.ua/n216125-rashisty-massirovanno-atakovali-nikolaev-pogib-chelovek-foto-vidoe.htmlРакурс
Російські загарбники з ночі та протягом ранку масовано атакували Миколаїв.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Також внаслідок російської атаки:
- пошкоджені цивільні об'єкти — житлові будинки, кафе, магазини та складські приміщення;
- на одній із локацій виникла масштабна пожежа.
На місцях працюють рятувальники: ліквідовують загоряння, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають людям, — розповіли у ДСНС.