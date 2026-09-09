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Ракурс
Последствия российских обстрелов Николаева, фото: ГСЧС

Рашисты массированно атаковали Николаев — погиб человек (ФОТО, ВИДОЭ)

9 сен 2026, 16:13
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Російські загарбники з ночі та протягом ранку масовано атакували Миколаїв.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

  • пошкоджені цивільні об'єкти — житлові будинки, кафе, магазини та складські приміщення;
  • на одній із локацій виникла масштабна пожежа.

На місцях працюють рятувальники: ліквідовують загоряння, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають людям, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російських обстрілів Миколаєва, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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