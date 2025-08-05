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Ракурс
Николаевщина теряет урожай из-за засухи

Николаевщина потеряла урожай кукурузы и половину урожая подсолнечников — Ким

5 авг 2025, 10:53
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Миколаївська область у 2025 році через посуху втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що посуха у регіоні триває вже другий рік і завдала чимало проблем аграріям.

Цьогоріч ми втратили майже увесь урожай кукурудзи — приблизно 400 тис. га, також майже половину соняшника, що було основною культурою, — розповів Кім.

Кім додав, що спека триває і зараз розглядається можливість пропускати фури із зерном у комендантську годину, щоб полегшити їм ситуацію з пересуванням.

Загалом ситуація вкрай важка. Ми звернулися за допомогою до держави, був в нас міністр економіки … і ці питання ми пропрацьовували. Тобто, ситуація погана, важко бізнесу, але будемо виходити з цієї ситуації, — зазначив Кім.

Кім також зазначив, що в нього наразі немає інформації щодо шкоди від сарани на Миколаївщині, від нашестя якої наразі потерпають певні регіони півдня України.

Источник: Ракурс


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