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В Украине возросло потребление электроэнергии, фото:
Потребление электроэнергии возросло из-за жары — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n208290-potreblenie-elektroenergii-vozroslo-iz-za-jary-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні зросло споживання електроенергії. Сьогодні, 5 серпня, станом на 9.30, воно було на 2,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок, 4 серпня.
Причина — утримання спекотної погоди на всій території України. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 1 серпня.
В «Укренерго» нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.
Зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16.00 до 22.00, — наголошують в «Укренерго».