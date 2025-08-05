В Украине возросло потребление электроэнергии, фото:

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В Україні зросло споживання електроенергії. Сьогодні, 5 серпня, станом на 9.30, воно було на 2,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок, 4 серпня.

Причина — утримання спекотної погоди на всій території України. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 1 серпня.

В «Укренерго» нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.