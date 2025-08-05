Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили массированную воздушную атаку по Лозовой 5 августа, фото: ГСЧС
Последствия российского удара по Лозовой показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n208289-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-lozovoy-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
У Лозовій на Харківщині внаслідок масованої атаки російських безпілотників, яка сталася в ніч на сьогодні, 5 серпня, одна людина загинула, ще 10 постраждали.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Під ударами опинились об'єкти транспортної інфраструктури. Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу, — розповіли у ДСНС.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...