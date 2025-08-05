Последствия российской атаки на Лозовую, скриншот видео

https://racurs.ua/n208287-v-lozovoy-na-harkovschine-massirovannyy-rossiyskiy-udar-povredil-vokzal-pogib-mehanik-video.html

Ракурс

Місто Лозова на Харківщині в ніч на сьогодні, 5 серпня, зазнало наймасованішої російської атаки за час війни.

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Є поранені — серед них двоє дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Сергій Зеленський.

Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ, — зазначив мер.

Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все, — додав він.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що рашисти завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової.

У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв, — розповіли у компанії. — Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень.

Через обстріл змінено маршрути руху поїздів: