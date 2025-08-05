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Ракурс
Последствия российской атаки на Лозовую, скриншот видео

В Лозовой на Харьковщине массированный российский удар повредил вокзал, погиб механик (ВИДЕО)

5 авг 2025, 08:28
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Місто Лозова на Харківщині в ніч на сьогодні, 5 серпня, зазнало наймасованішої російської атаки за час війни.

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Є поранені — серед них двоє дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Сергій Зеленський.

Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ, — зазначив мер.

Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все, — додав він.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що рашисти завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової.

У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв, — розповіли у компанії. — Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень.

Через обстріл змінено маршрути руху поїздів:

  • вже прямує об’їзним маршрутом поїзд № 66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків;
  • те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку — обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години;
  • пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Источник: Ракурс


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