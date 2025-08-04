Рашисты ударили по мопеду и дому на Харьковщине — трое погибших

Последствия российских ударов по Харьковской области 4 августа, фото: Харьковская областная прокуратура

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На Харківщині сьогодні, 4 серпня, жертвами російських обстрілів стали троє людей.

Про це повідомляю прес-служби Харківської обласної прокуратури та поліції Харківщини.

Зафіксовані такі випадки:

вранці внаслідок ворожого удару по селу Лосівка Чугуївського району загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлено тіло 47-річного загиблого чоловіка;

близько 14.00 російський FPV-дрон влучив у мопед з двома цивільними, що рухався дорогою у Вовчанській громаді. На місці від отриманих поранень загинули 49-річний чоловік та жінка. Її особу наразі не встановлено — тіло сильно обгоріло.

Розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.