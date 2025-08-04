Рашисты ударили по мопеду и дому на Харьковщине — трое погибших

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Рашисты ударили по мопеду и дому на Харьковщине — трое погибшихhttps://racurs.ua/n208286-rashisty-udarili-po-mopedu-i-domu-na-harkovschine-troe-pogibshih.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 4 серпня, жертвами російських обстрілів стали троє людей.
Про це повідомляю прес-служби Харківської обласної прокуратури та поліції Харківщини.
Зафіксовані такі випадки:
- вранці внаслідок ворожого удару по селу Лосівка Чугуївського району загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлено тіло 47-річного загиблого чоловіка;
- близько 14.00 російський FPV-дрон влучив у мопед з двома цивільними, що рухався дорогою у Вовчанській громаді. На місці від отриманих поранень загинули 49-річний чоловік та жінка. Її особу наразі не встановлено — тіло сильно обгоріло.
Розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.
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