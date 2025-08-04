В Краматорске возросло количество жертв российских обстрелов 31 июля (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208284-v-kramatorske-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskih-obstrelov-31-iulya-video.htmlРакурс
У Краматорську до семи зросла кількість жертв російського удару по місту, завданого 31 липня.
Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок цинічного російського удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку, загинуло щонайменше 7 осіб, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що протягом 4 серпня було розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло однієї особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.
Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 кв. м, — розповіли у відомстві.