Наслідки російського обстрілу Краматорська, скріншот відео

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У Краматорську до семи зросла кількість жертв російського удару по місту, завданого 31 липня.

Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок цинічного російського удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку, загинуло щонайменше 7 осіб, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом 4 серпня було розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло однієї особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.