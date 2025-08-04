Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Краматорська, скріншот відео

У Краматорську зросла кількість жертв російського обстрілу 31 липня (ВІДЕО)

4 сер 2025, 22:02
999

У Краматорську до семи зросла кількість жертв російського удару по місту, завданого 31 липня.

Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок цинічного російського удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку, загинуло щонайменше 7 осіб, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом 4 серпня було розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло однієї особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.

Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 кв. м, — розповіли у відомстві.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів