Наслідки російської атаки на Краматорськ, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217283-u-kramatorsku-vnaslidok-udaru-fpv-drona-po-bagatopoverhivci-zagynula-ludyna-foto-video.html

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У Краматорську на Донеччині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на дев’ятиповерхівку загинула жінка.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба МВС.

Також пошкоджено легковий автомобіль, виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі. Рятувальники локалізували займання, — вказано в повідомленні.

Крім того, у Слов’янську внаслідок ворожої атаки загорілася господарська споруда на території приватного домоволодіння. Пожежу також локалізували.