На Донеччині затримали російського агента, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n217572-rosiyskyy-agent-vydavav-sebe-za-volontera-schob-koryguvaty-obstrily-kramatorska-sbu-foto.html

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Російського інформатора, який коригував обстріли Краматорська, затримали на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Ним виявився контрактник із Краматорська, який самовільно залишив військову частину і на замовлення рф коригував обстріли прифронтового міста, — розповіли у СБУ.

За наявною інформацією:

для наведення ударів по райцентру він прибував на місця ворожих «прильотів» і робив вигляд, що розбирає завали пошкоджених будівель;

насправді під виглядом волонтера дезертир фіксував на камеру наслідки російських атак і «звітував» про це спецслужбістам країни-агресора.

Але така конспірація йому не допомогла. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання, — зазначили у СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

у поле зору росіян чоловік потрапив, коли публікував на власній сторінці у ТікТоку відео з пошкодженнями українських об'єктів;

крім коригування повторних ударів, інформатор додатково обходив вулиці міста, щоб виявити і «злити» ворогу пункти зосередження особового складу і техніки Сил оборони;

під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами збору розвідданих та контактів із ворогом.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації його дій за статтею державна зрада.