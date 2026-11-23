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На Донеччині затримали російського агента, фото: СБУ
Російський агент видавав себе за волонтера, щоб коригувати обстріли Краматорська — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217572-rosiyskyy-agent-vydavav-sebe-za-volontera-schob-koryguvaty-obstrily-kramatorska-sbu-foto.htmlРакурс
Російського інформатора, який коригував обстріли Краматорська, затримали на Донеччині.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Ним виявився контрактник із Краматорська, який самовільно залишив військову частину і на замовлення рф коригував обстріли прифронтового міста, — розповіли у СБУ.
За наявною інформацією:
- для наведення ударів по райцентру він прибував на місця ворожих «прильотів» і робив вигляд, що розбирає завали пошкоджених будівель;
- насправді під виглядом волонтера дезертир фіксував на камеру наслідки російських атак і «звітував» про це спецслужбістам країни-агресора.
Але така конспірація йому не допомогла. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання, — зазначили у СБУ.
Як з’ясувало розслідування:
- у поле зору росіян чоловік потрапив, коли публікував на власній сторінці у ТікТоку відео з пошкодженнями українських об'єктів;
- крім коригування повторних ударів, інформатор додатково обходив вулиці міста, щоб виявити і «злити» ворогу пункти зосередження особового складу і техніки Сил оборони;
- під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами збору розвідданих та контактів із ворогом.
Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);
- ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації його дій за статтею державна зрада.