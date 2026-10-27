Наслідки російських обстрілів на Донеччині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217060-u-kramatorsku-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-avtocysterni-ryatuvalnykiv-pid-chas-gasinnya-pojeji.html

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У Краматорську на Донеччині внаслідок російських ударів горіли дев’ятиповерхівка та приватні житлові будинки, де були домашні тварини.

Під час гасіння вогню в приватному секторі ворожий БпЛА поцілив у пожежну автоцистерну — рятувальники не постраждали. Відповідне відео сьогодні, 27 жовтня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Крім того, у Слов’янську через обстріли зайнялися житлові будинки, складські та господарські споруди, а також вантажівка.