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Наслідки російських обстрілів на Донеччині, фото: ДСНС
У Краматорську російський безпілотник вдарив по автоцистерні рятувальників під час гасіння пожежі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217060-u-kramatorsku-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-avtocysterni-ryatuvalnykiv-pid-chas-gasinnya-pojeji.htmlРакурс
У Краматорську на Донеччині внаслідок російських ударів горіли дев’ятиповерхівка та приватні житлові будинки, де були домашні тварини.
Під час гасіння вогню в приватному секторі ворожий БпЛА поцілив у пожежну автоцистерну — рятувальники не постраждали. Відповідне відео сьогодні, 27 жовтня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Крім того, у Слов’янську через обстріли зайнялися житлові будинки, складські та господарські споруди, а також вантажівка.
Рятувальники локалізували всі осередки пожеж. Через складну безпекову ситуацію ліквідацію пожеж на всіх локаціях довелося призупинити, — зазначили у відомстві.