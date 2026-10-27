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Последствия российских обстрелов в Донецкой области, фото: ГСЧС

В Краматорске российский беспилотник ударил по автоцистерне спасателей во время тушения пожара (ВИДЕО)

27 окт 2026, 15:58
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У Краматорську на Донеччині внаслідок російських ударів горіли дев’ятиповерхівка та приватні житлові будинки, де були домашні тварини.

Під час гасіння вогню в приватному секторі ворожий БпЛА поцілив у пожежну автоцистерну — рятувальники не постраждали. Відповідне відео сьогодні, 27 жовтня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Крім того, у Слов’янську через обстріли зайнялися житлові будинки, складські та господарські споруди, а також вантажівка.

Рятувальники локалізували всі осередки пожеж. Через складну безпекову ситуацію ліквідацію пожеж на всіх локаціях довелося призупинити, — зазначили у відомстві.

Источник: Ракурс


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