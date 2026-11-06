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Последствия российской атаки на Краматорск, фото: ГСЧС

В Краматорске в результате удара FPV-дрона по многоэтажке погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

6 ноя 2026, 18:03
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У Краматорську на Донеччині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на дев’ятиповерхівку загинула жінка.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба МВС.

Також пошкоджено легковий автомобіль, виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі. Рятувальники локалізували займання, — вказано в повідомленні.

Крім того, у Слов’янську внаслідок ворожої атаки загорілася господарська споруда на території приватного домоволодіння. Пожежу також локалізували.

В обох випадках через загрозу повторних обстрілів рятувальники були змушені призупиняти гасіння пожеж, — зазначили у МВС.

Наслідки російської атаки на Краматорськ, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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