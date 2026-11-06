Последствия российской атаки на Краматорск, фото: ГСЧС

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У Краматорську на Донеччині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на дев’ятиповерхівку загинула жінка.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба МВС.

Також пошкоджено легковий автомобіль, виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі. Рятувальники локалізували займання, — вказано в повідомленні.

Крім того, у Слов’янську внаслідок ворожої атаки загорілася господарська споруда на території приватного домоволодіння. Пожежу також локалізували.