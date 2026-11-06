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Последствия российской атаки на Краматорск, фото: ГСЧС
В Краматорске в результате удара FPV-дрона по многоэтажке погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217283-v-kramatorske-v-rezultate-udara-fpv-drona-po-mnogoetajke-pogib-chelovek-foto-video.htmlРакурс
У Краматорську на Донеччині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на дев’ятиповерхівку загинула жінка.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба МВС.
Також пошкоджено легковий автомобіль, виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі. Рятувальники локалізували займання, — вказано в повідомленні.
Крім того, у Слов’янську внаслідок ворожої атаки загорілася господарська споруда на території приватного домоволодіння. Пожежу також локалізували.
В обох випадках через загрозу повторних обстрілів рятувальники були змушені призупиняти гасіння пожеж, — зазначили у МВС.