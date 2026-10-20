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Последствия российских обстрелов Краматорска 20 октября, фото: Донецкая областная прокуратура
Россияне обстреляли Краматорск — трое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n216915-rossiyane-obstrelyali-kramatorsk-troe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, о 10.04 обстріляли місто Краматорськ на Донеччині.
Тип озброєння встановлюється. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Внаслідок атаки:
- тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістали троє чоловіків 42, 47 й 48 років;
- травмовано жінку та 38-річного чоловіка. У потерпілих діагностовано уламкові поранення й мінно-вибухові травми;
- у місті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки.
Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).