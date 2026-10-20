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Последствия российских обстрелов Краматорска 20 октября, фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне обстреляли Краматорск — трое погибших (ФОТО)

20 окт 2026, 13:38
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Російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, о 10.04 обстріляли місто Краматорськ на Донеччині.

Тип озброєння встановлюється. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок атаки:

  • тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістали троє чоловіків 42, 47 й 48 років;
  • травмовано жінку та 38-річного чоловіка. У потерпілих діагностовано уламкові поранення й мінно-вибухові травми;
  • у місті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Краматорська 20 жовтня, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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