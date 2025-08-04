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Ракурс
Наслідки російських ударів по Харківщині 4 серпня, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти вдарили по мопеду та будинку на Харківщині — троє загиблих

4 сер 2025, 22:38
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На Харківщині сьогодні, 4 серпня, жертвами російських обстрілів стали троє людей.

Про це повідомляю прес-служби Харківської обласної прокуратури та поліції Харківщини.

Зафіксовані такі випадки:

  • вранці внаслідок ворожого удару по селу Лосівка Чугуївського району загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлено тіло 47-річного загиблого чоловіка;
  • близько 14.00 російський FPV-дрон влучив у мопед з двома цивільними, що рухався дорогою у Вовчанській громаді. На місці від отриманих поранень загинули 49-річний чоловік та жінка. Її особу наразі не встановлено — тіло сильно обгоріло.

Розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Наслідки російських ударів по Харківщині 4 серпня, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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