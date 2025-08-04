У росії заявили, що більше не дотримуватимуться мораторію на розгортання ракет середньої і меншої дальності

Російський диктатор володимир путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n208285-u-rosiyi-zayavyly-scho-bilshe-ne-dotrymuvatymutsya-moratoriu-na-rozgortannya-raket-serednoyi.html

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мзф рф оголосило, що росія відмовляється від одностороннього мораторію на обмеження розгортання ракет середньої та меншої дальності.

Таке рішення російське відомство мотивувало нарощуванням у прилеглих до рф регіонах «дестабілізуючих ракетних потенціалів» з боку «колективного Заходу», повідомляє видання Meduza.

У мзф рф заявили, що російське керівництво надалі прийматиме кроки щодо можливого розміщення ракет «на основі аналізу розгортання американських та інших західних РСМД».

Односторонній мораторій на розгортання ракет середньої та меншої дальності російська влада заявила у 2024 році після припинення дії договору про ліквідацію ракетних комплексів середньої та малої дальності. Тоді у Москві заявляли, що не встановлюватимуть ракети доти, доки цього не робить НАТО, при цьому офіційно заявивши, що виробництво таких озброєнь буде відновлено.

Джерело: Meduza