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Ракурс
Рашисти здійснили масовано повітряну атаку по Лозовій 5 серпня, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по Лозовій показала ДСНС (ФОТО)

5 сер 2025, 09:31
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У Лозовій на Харківщині внаслідок масованої атаки російських безпілотників, яка сталася в ніч на сьогодні, 5 серпня, одна людина загинула, ще 10 постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під ударами опинились об'єкти транспортної інфраструктури. Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу, — розповіли у ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.

Рашисти здійснили масовано повітряну атаку по Лозовій 5 серпня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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