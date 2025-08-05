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Рашисти здійснили масовано повітряну атаку по Лозовій 5 серпня, фото: ДСНС
Наслідки російського удару по Лозовій показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208289-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-lozoviy-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
У Лозовій на Харківщині внаслідок масованої атаки російських безпілотників, яка сталася в ніч на сьогодні, 5 серпня, одна людина загинула, ще 10 постраждали.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Під ударами опинились об'єкти транспортної інфраструктури. Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу, — розповіли у ДСНС.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.
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