Рашисти в ніч на 5 серпня здійснили чергову масовану повітряну атаку, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні 5 серпня (із 19.00 4 серпня) атакували Україну загалом 46 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків російських Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Також ворог атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною з Брянської області рф. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни;

зафіксовано влучання 17 БПЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що внаслідок удару російського FPV-дрона по Біленькому поранені дві людини.