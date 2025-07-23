Нашествие саранчи зафиксировали в ряде украинских областей. Фото:

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Нашестя сарани фіксується у південних та східних областях України.

Травоїдна комаха загрожує Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областям. На Запоріжжі та Херсонщині тривають активні роботи з локалізації та ліквідації перелітної (Locusta migratoria) та єгипетської (Anacridium aegyptium) сарани. Про це Держпродспоживслужба 23 липня повідомила у Facebook.

Якщо помітили осередки сарани — одразу повідомляйте територіальні органи Держпродспоживслужби та вживайте заходів щодо обробки посівів і угідь інсектицидами відповідно до «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», з обов’язковим дотриманням регламентів їх застосування, — йдеться у повідомленні.

Експерти припускають, що причиною поширення цих комах стали кліматичні зміни, зокрема потепління, а також підрив Каховської ГЕС, що створив своєрідні «інкубатори» для сарани на осушених територіях.

Професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка» Артем Павличенко розповів «Суспільному», що зараз в Україні фіксують єгипетську сарану. Вона сягає розмірів від 3 до 10 см і є однією з найнебезпечніших комах.

Вона завдає шкоди сільськогосподарським посівам і є надзвичайно небезпечною. За день вони можуть проходити десятки метрів — це на початкових стадіях. Після того як вони збільшуються, — до 100 м. А згодом — 100, 200, 500 і більше м, — зазначив він.

Еколог додав, що зупинити розмноження сарани може похолодання, але боротися з комахою можна лише за допомогою пестицидів.

Як відомо, сарана — травоїдна комаха, яка становить серйозну загрозу для сільськогосподарських культур. Тисяча особин на одному квадратному метрі можуть знищити до 30 кг рослинності.

Нагадаємо, ракетний удар по Луцьку, здійснений росіянамив ніч на 6 червня, завдав значної шкоди довкіллю. Було завдано понад 700 млн грн шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів відходами руйнувань, а близько 700 тис. грн шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.