Рашисты ударили ракетой по сельхозпредприятию на Сумщине — двое погибших

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты утром 5 августа нанесли ракетный удар по Сумщине, фото: Google Maps
Рашисты ударили ракетой по сельхозпредприятию на Сумщине — двое погибшихhttps://racurs.ua/n208293-rashisty-udarili-raketoy-po-selhozpredpriyatiu-na-sumschine-dvoe-pogibshih.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 серпня, близько 10.00 завдали ракетного удару по сільськогосподарському підприємству у Піщанському старостаті Сумської громади.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі — їм надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція, — зазначив Григоров.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...