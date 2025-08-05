Рашисты ударили ракетой по сельхозпредприятию на Сумщине — двое погибших

Рашисты утром 5 августа нанесли ракетный удар по Сумщине, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n208293-rashisty-udarili-raketoy-po-selhozpredpriyatiu-na-sumschine-dvoe-pogibshih.html

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Російські загарбники сьогодні, 5 серпня, близько 10.00 завдали ракетного удару по сільськогосподарському підприємству у Піщанському старостаті Сумської громади.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.