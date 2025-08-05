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Рашисты утром 5 августа нанесли ракетный удар по Сумщине, фото: Google Maps

Рашисты ударили ракетой по сельхозпредприятию на Сумщине — двое погибших

5 авг 2025, 11:50
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Російські загарбники сьогодні, 5 серпня, близько 10.00 завдали ракетного удару по сільськогосподарському підприємству у Піщанському старостаті Сумської громади.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі — їм надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція, — зазначив Григоров.

Источник: Ракурс


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