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Рашисты утром 5 августа ударили по сельхозпредприятию в Сумской области, фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по сельхозпредприятию на Сумщине показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n208297-posledstviya-raketnogo-udara-po-selhozpredpriyatiu-na-sumschine-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 серпня, близько 10.00 завдали ракетного удару по території сільськогосподарського підприємства в Сумській громаді, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Внаслідок атаки ворога загинули двоє чоловіків — 54-річний та 55-річний працівники підприємства, ще троє співробітників отримали поранення.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Прес-служба ДСНС опублікувала фото, котрі показують наслідки російського удару.
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