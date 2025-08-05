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Рашисты утром 5 августа ударили по сельхозпредприятию в Сумской области, фото: ГСЧС

Последствия ракетного удара по сельхозпредприятию на Сумщине показала ГСЧС (ФОТО)

5 авг 2025, 14:11
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Російські загарбники сьогодні, 5 серпня, близько 10.00 завдали ракетного удару по території сільськогосподарського підприємства в Сумській громаді, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

Внаслідок атаки ворога загинули двоє чоловіків — 54-річний та 55-річний працівники підприємства, ще троє співробітників отримали поранення.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прес-служба ДСНС опублікувала фото, котрі показують наслідки російського удару.

Рашисти вранці 5 серпня вдарили по сільгосппідприємству на Сумщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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