Бойцы ГУР остановили наступление расистов на Сумщине, скриншот видео

https://racurs.ua/n208296-gur-razgromila-vosem-rot-okkupantov-na-sumschine-video.html

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На Сумщині бійці Головного управління розвідки Міноборони України розбили понад вісім рот окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 5 серпня, опублікувала прес-служба ГУР.

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України не дозволили росіянам просунутися на Сумському напрямку. Під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що в результаті було зупинено просування рашистів та зірвано постачання та боєкомплекту їхньому угрупованню військ — зірвано.

Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії рф, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності «Спецпідрозділу Тимура», — розповіли у ГУР.

Також ГУР опублікувало відео, на якому показано ключові фрагменти місії українських розвідників:

стрімкі рейди в тилу противника;

прицільна робота артилеристів і гранатометників;

ліквідація окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів;

кадри ближнього стрілецького бою.

Загальні втрати противника: щонайменше 334 — вбитими, ще понад 550 — пораненими, — зазначили у ГУР.

Операція була проведена силами підрозділів «Химера», «Юнгер», «Стугна», «Сибірський Батальйон», «Аратта», «1514», «Paragon», «Art Division», «First Line», «Raven Group», БДК та «6 загін спеціальних дій», що входять до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.