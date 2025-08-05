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Лозовую ночью атаковали 34 дрона — мэр (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208295-lozovuu-nochu-atakovali-34-drona-mer-video.htmlРакурс
Місто Лозова на Харківщині сьогодні, 5 серпня, з 2.45 до 4.40 зазнало масованого російського обстрілу.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Сергій Зеленський.
Попередньо, ворог атакував 34 дронами. Останні — спрямовували, коли вже працювали екстрені служби — свідомо й підло", — розповів він.
Внаслідок російської атаки є жертви:
- загинув 55-річний черговий механік одного з залізничних підрозділів;
- в однієї жінки не витримало серце.
Поранень різного ступеня та гострої реакції на стрес зазнали 10 людей, серед них 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.
Пошкоджено залізничну інфраструктуру. Вибиті вікна в сусідніх будинках та дитячому садочку. Продовжуємо ліквідовувати наслідки, — додав мер.
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