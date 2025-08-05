Рашисти здійснили масовану повітряну атаку по Лозовій, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208295-lozovu-vnochi-atakuvaly-34-drony-mer-video.html

Ракурс

Місто Лозова на Харківщині сьогодні, 5 серпня, з 2.45 до 4.40 зазнало масованого російського обстрілу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Сергій Зеленський.

Попередньо, ворог атакував 34 дронами. Останні — спрямовували, коли вже працювали екстрені служби — свідомо й підло", — розповів він.

Внаслідок російської атаки є жертви:

загинув 55-річний черговий механік одного з залізничних підрозділів;

в однієї жінки не витримало серце.

Поранень різного ступеня та гострої реакції на стрес зазнали 10 людей, серед них 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.