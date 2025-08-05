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Ракурс
Рашисти здійснили масовану повітряну атаку по Лозовій, скріншот відео

Лозову вночі атакували 34 дрони — мер (ВІДЕО)

5 сер 2025, 13:32
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Місто Лозова на Харківщині сьогодні, 5 серпня, з 2.45 до 4.40 зазнало масованого російського обстрілу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Сергій Зеленський.

Попередньо, ворог атакував 34 дронами. Останні — спрямовували, коли вже працювали екстрені служби — свідомо й підло", — розповів він.

Внаслідок російської атаки є жертви:

  • загинув 55-річний черговий механік одного з залізничних підрозділів;
  • в однієї жінки не витримало серце.

Поранень різного ступеня та гострої реакції на стрес зазнали 10 людей, серед них 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру. Вибиті вікна в сусідніх будинках та дитячому садочку. Продовжуємо ліквідовувати наслідки, — додав мер.

Джерело: Ракурс


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