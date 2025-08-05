Рашисти викарбували напис на животі полоненого українського військового, фото: New York Post

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Ракурс

Колишній український військовополонений Андрій Переверзєв, якому під час перебування в полоні викарбували на животі напис «слава росії» та символ «Z», планує повернутися до боротьби, як тільки одужає від поранень.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню New York Post.

Після того, як я одужаю, я хочу повернутися, щоб захищати країну і боротися за неї — і я приєднаюся до цього з більшою запальністю, з якоюсь жагою помсти, — пообіцяв він.

Переверзєв отримав важкі поранення ніг і живота, коли росіяни кинули в нього гранату перед його взяттям у полон на передовій у лютому 2024 року.

Наступні 11 місяців він провів у полоні в російських лікарнях, де йому проводили жахливі медичні процедури, після чого його відправили до табору для військовополонених і в травні звільнили з російської неволі в межах обміну полоненими.

В інтерв’ю New York Post Переверзєв розповів, що, коли російські війська наближалися до нього, він благав про смерть замість полону, бо чув жахливі історії про те, як Москва поводиться зі своїми військовополоненими.

Але його майбутні викрадачі сказали йому, що отримають фінансову винагороду за те, що привезуть його як військовополоненого, тому вони відвезли його до військового госпіталю в росії для «лікування» — яке виявилося серією жахливих процедур, що проводилися над українськими військовополоненими.

За його словами, більшість медичних процедур проводилися без анестезії, коли він був у свідомості, за винятком операції на початку його ув’язнення, після якої його тулуб був сильно забинтований.

Приблизно через два тижні після цієї процедури Переверзєв виявив, що під бинтами російський хірург викарбував на його животі гарячим скальпелем великими літерами «слава росії» — спотворену версію українського бойового кличу «Слава Україні».

Я запитав їх: «Чому ви це написали? Чому ви не створили щось особливе, щось (унікальне для росії — ред). Тут немає оригінальної думки, — згадує Переверзєв. — Вони відповіли: «Це наше завдання, і ми виконуємо його».

Його шрами залишилися донині, хоча лікарі Переверзєва роблять йому ін'єкції, щоб зменшити їх, аби їх можна було безпечно видалити, коли інші рани загояться.

Я не можу особисто помститися (своїм російським катам — ред.), — зазначив він. — Загалом, я хочу помститися за те, що роблять росіяни, — витіснити їх з поля бою і зупинити їхні ракети, що літають у повітрі.

Джерело: New York Post