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Ракурс
Звільнений з полону військовий показав сліди каліцтв на своєму тілі, фото: Clash Reports

Тіло звільненого з полону військового вкрите каліцтвами та вирізаним написом «Слава росії» (ФОТО)

9 чер 2025, 19:06
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Один зі звільнених з полону українських військовослужбовців показав сліди жорстоких катувань на своєму тілі.

Відповідне фото сьогодні, 9 червня, опублікувало видання Clash Reports.

На знімку можна побачити, що тіло військового вкрите каліцтвами і вирізаним написом: «Слава росії».

Звільнений з полону військовий показав сліди каліцтв на своєму тілі, фото: Clash Reports

Нагадаємо, сьогодні Україна та рф розпочали новий обмін полоненими. Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед звільнених сьогодні військових — захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки.

Джерело: Ракурс


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