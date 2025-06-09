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Звільнений з полону військовий показав сліди каліцтв на своєму тілі, фото: Clash Reports
Тіло звільненого з полону військового вкрите каліцтвами та вирізаним написом «Слава росії» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206946-tilo-zvilnenogo-z-polonu-viyskovogo-vkryte-kalictvamy-ta-vyrizanym-napysom-slava-rosiyi-foto.htmlРакурс
Один зі звільнених з полону українських військовослужбовців показав сліди жорстоких катувань на своєму тілі.
Відповідне фото сьогодні, 9 червня, опублікувало видання Clash Reports.
На знімку можна побачити, що тіло військового вкрите каліцтвами і вирізаним написом: «Слава росії».
Нагадаємо, сьогодні Україна та рф розпочали новий обмін полоненими. Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед звільнених сьогодні військових — захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки.