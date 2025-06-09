Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Освобожденный из плена военный показал следы увечий на своем теле, фото: Clash Reports

Тело освобожденного из плена военного покрыто увечьями и вырезанной надписью «Слава россии» (ФОТО)

9 июн 2025, 19:06
999

Один зі звільнених з полону українських військовослужбовців показав сліди жорстоких катувань на своєму тілі.

Відповідне фото сьогодні, 9 червня, опублікувало видання Clash Reports.

На знімку можна побачити, що тіло військового вкрите каліцтвами і вирізаним написом: «Слава росії».

Звільнений з полону військовий показав сліди каліцтв на своєму тілі, фото: Clash Reports

Нагадаємо, сьогодні Україна та рф розпочали новий обмін полоненими. Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед звільнених сьогодні військових — захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров