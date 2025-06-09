Україна та рф провели новий обмін полоненими, фото: КШППВ

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Оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки, є серед захисників України, який під час нового обміну полоненими сьогодні, 9 червня, звільнили з російської неволі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років, — розповіли у КШППВ.

Також серед звільнених сьогодні є представники:

Військово-морських сил;

Сухопутних військ;

Сил ТрО;

Повітряних сил;

Десантно-штурмових військ;

Прикордонної служби;

Нацгвардії;

Державної спеціальної служби транспорту.

Усі визволені — представники рядового та сержантського складу, — додали у КШППВ.

Зазначається, що це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.

Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців. Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових, — зазначили у КШППВ.

У КШППВ наголосили, що повернуті захисники України будуть забезпечені всім необхідним: їм відновлять документи, виплатять належне грошове забезпечення за весь час у неволі та одноразову допомогу. Також вони пройдуть курс медичної реабілітації.